Дело о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital передано в суд

«Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд г.Алматы по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых Ерлана и Ержана. Фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в

международный розыск», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В рамках дела наложены аресты на 41 недвижимое имущество, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.

20 апреля вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Mudarabah Capital – финансовая пирамида, фигурантами по делу которой также проходит вайнер Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы.