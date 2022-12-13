Токаев обсудил с индийским миллиардером планы по реализации в Казахстане инвестпроектов

По информации пресс-службы главы государства, в ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов. Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе, отметив, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В свою очередь Гаутам Адани рассказал о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.