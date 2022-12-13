Adani Group намерена развивать транспортную инфраструктуру в регионе
Токаев обсудил с индийским миллиардером планы по реализации в Казахстане инвестпроектов
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани, сообщает сайт Акорды.

По информации пресс-службы главы государства, в ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов. Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе, отметив, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В свою очередь Гаутам Адани рассказал о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.

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