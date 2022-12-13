В Сарани запущен завод по производству шин

На заводе по производству шин в Сарани KamaTyresKZ выпущена первая продукция, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области. Новое предприятие в индустриальной зоне построили в короткий срок – за 16 месяцев.

Как отметил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, это производство «важно как для развития нашей промышленности, так и является показательным примером для развития моногородов», поскольку свыше тысячи жителей Сарани будут трудоустроены. Скляр также подчеркнул, что «это первое отечественное предприятие по выпуску шинной продукции, которое покроет потребности как автомобильной промышленности, так и автолюбителей.

«Продукция завода будет использоваться для комплектации собираемых в Казахстане автомашин, что повысит нашу отечественную локализацию», - сказал он.

По его словам, завод сможет полностью удовлетворить спрос внутреннего рынка, отпадет необходимость импортировать аналогичную продукцию. Также планируется экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Президент Татарстана Рустам Минниханов добавил, что «это только первый этап проекта».

«В наших планах открытие завода инженерно-технических изделий и крупногабаритных шин», - уточнил он.

Вместе с тем пресс-служба президента Казахстана сообщила, что завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году и ежегодно производить 3,5 млн шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составляет $400 млн.

Также сообщается о встрече главы государства Касым-Жомарт Токаева с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудил с ним перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщается на сайте Акорды.

По словам Токаева, товарооборот Казахстана с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил $466 млн. Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах и отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

Напомним, старт строительству шинного завода в Карагандинской области был дан в апреле 2021 года.