Они требовали выплаты премий и повышения заработной платы на 100%
В Таразе работники локомотивного депо вышли на забастовку
Скриншот из видео с сайта КазТАГ

В Таразе около сотни работников локомотиворемонтного депо филиала ТОО «Қамқор Локомотив» во вторник вышли на забастовку, сообщает КазТАГ.

Как сообщили в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области, основными требованиями собравшихся является выплата премий ко Дню Независимости в размере месячной зарплаты и повышение заработной платы на 100%. В управлении заверили, что обстановка стабилизировалась, сотрудники вернулись к работе. Создана рабочая группа, в состав которой вошли заместитель генерального директора ТОО «Қамқор Локомотив», представители профсоюза и других служб ТОО.

«Вопрос выплаты премии предварительно одобрены учредителями ТОО, вопрос повышения заработной платы будет обсужден в ближайшее время с участием членов коллектива на заседании рабочей группы», - уточнили в ведомстве.

ТОО «Қамқор Локомотив» занимается техническим обслуживанием тепловозов, электровозов, ремонтом колесных пар тепловозов, капитальным ремонтом тягового трансформатора. Всего в локомотивном депо работают более 500 человек.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Назначен новый аким Павлодарской области
Новости
Роскомнадзор требует от Власти удалить несколько новостей о войне в Украине
Новости
Суд во Франции отклонил апелляцию Аблязова на лишение его политического убежища
Новости
Задержанной в Актюбинской области каракалпакской активистке выдано свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане
Новости
На базе международного аэропорта Актобе создадут логистический хаб
Новости
В Астане пресечена деятельность ОПГ, нелегально регистрировавшей иностранные автомобили