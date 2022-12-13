В Таразе работники локомотивного депо вышли на забастовку

В Таразе около сотни работников локомотиворемонтного депо филиала ТОО «Қамқор Локомотив» во вторник вышли на забастовку, сообщает КазТАГ .

Как сообщили в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области, основными требованиями собравшихся является выплата премий ко Дню Независимости в размере месячной зарплаты и повышение заработной платы на 100%. В управлении заверили, что обстановка стабилизировалась, сотрудники вернулись к работе. Создана рабочая группа, в состав которой вошли заместитель генерального директора ТОО «Қамқор Локомотив», представители профсоюза и других служб ТОО.

«Вопрос выплаты премии предварительно одобрены учредителями ТОО, вопрос повышения заработной платы будет обсужден в ближайшее время с участием членов коллектива на заседании рабочей группы», - уточнили в ведомстве.

ТОО «Қамқор Локомотив» занимается техническим обслуживанием тепловозов, электровозов, ремонтом колесных пар тепловозов, капитальным ремонтом тягового трансформатора. Всего в локомотивном депо работают более 500 человек.