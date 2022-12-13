Касымбек доложил Токаеву о ходе строительства в Астане объектов жизнеобеспечения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акимов Астаны и Карагандинской области, сообщается на сайте Акорды.

Аким столицы Женис Касымбек доложил о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Астаны, о строительстве в городе объектов жизнеобеспечения: насосно-фильтровальной станции (НФС-3), газовых тепловых станций, теплоэлектроцентрали.

«Планируется, что их строительство будет завершено уже в 2023 году», - отмечается в сообщении.

Также Касымбек проинформировал главу государства о ходе газификации, завершении долгостроев, строительстве социальных объектов, развитии жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.

Токаев поручил акиму Астаны держать на контроле ход отопительного сезона и дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев также доложил об основных показателях социально-экономического развития региона за 11 месяцев текущего года, в частности, рассказал о динамике промышленного и сельскохозяйственного производства.

«По данным акима, во всех отраслях промышленности наблюдаются позитивные тенденции. В частности, обрабатывающая промышленность выросла на 6 %», - сообщила пресс-служба президента.

Кроме этого, глава региона рассказал о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, в том числе систем тепло- и водоснабжения.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.