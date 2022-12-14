Казахстан к 2027 году полностью заменит технологию 3G на более современную – Мусин

До 2027 года Казахстан полностью заменит медные кабели устаревшей технологии 3G на более современные, заявил в среду в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. К этому же времени министерство обещает довести охват мобильной технологией 4G на 100%, оптической инфраструктурой – до 90% и полностью охватить интернетом и мобильной связью все автодороги Казахстана.

«Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию по сотовой связи, более 3 тыс. населенных пунктов обеспечены по технологии 3G, 4G охватывает 1 628 населенных пунктов, а 5G нет. Соединение, проводимое медным кабелем, составляет 34%, а оптикой – 26%. Принимая во внимание устаревшую технологию 3G медного кабеля в мире, мы окончательно заменим их до 2027 года. Мы также увеличим мобильную технологию 4G на 100%, а оптическую инфраструктуру на 90%», - заверил Мусин.

Кроме того, министр обещает в течение пяти лет увеличить долю технологии 5G до 75% в Астане, Алматы и Шымкенте, а в областных центрах – на 60%. Также до 2027 года планируется 100% автодорог республиканского и областного значения охватить интернетом и мобильной связью. Сегодня, по данным Мусина, эти показатели составляют 25% и 86% соответственно.