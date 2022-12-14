В Казахстане расширят полномочия военной полиции

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «Об органах военной полиции» и сопутствующие поправки. Документами расширяются полномочия военной полиции, а также регламентируются вопросы применения оружия и спецсредств.

«Для единообразного применения и толкования понятие “сотрудник” заменено на понятие “военнослужащий”. Добавлен принцип независимости органов военной полиции от деятельности политических партий, регламентировано применение оружия, специальных средств физического воздействия», - перечислил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

В свою очередь депутат мажилиса Константин Авершин добавил, что органы военной полиции существуют в Казахстане более 25 лет. Их роль заключается в укреплении правопорядка в армии, выполнении правоохранительных функций, под которыми понимается не только поддержание дисциплины в гарнизонах и на военных объектах, расследование воинских преступлений, регулирование дорожного движения, но и оказание помощи командирам в обеспечении дисциплины. Так как действующий закон был принят в 2005 году и устарел, новым документом предусматривается расширение полномочий органов военной полиции в связи с изменяющейся обстановкой в мире, спектром новых вызовов и угроз целостности государства, внутренних и внешних факторов, влияющих на безопасность Казахстана, устранение противоречий в содержании правовых норм, исключение устаревших норм права.

«В реализацию основного законопроекта разработан сопутствующий, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты, предусматривающие исключение слова “сотрудник” при упоминании органов военной полиции, ввиду того что данные органы комплектуются только военнослужащими», - объяснил депутат.

Также, в закон «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» вносятся дополнения о наделении президента и министерства обороны полномочиями по утверждению и разработке системы военного планирования, которая должна упорядочить документы, разработанные или разрабатываемые для обеспечения военной безопасности и определяющие политику в сфере обороны.

В прошлом году министерство обороны сообщало, что целью принятия законопроекта является законодательное урегулирование деятельности военной полиции с определением их статуса и расширением полномочий, направленных на укрепление правопорядка в Вооруженных силах. Проектом закона предусматривается наделение органов военной полиции функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы. То есть военнослужащие военной полиции будут не только обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режимы, но и осуществлять проверку документов военнослужащих и лиц гражданского персонала на объектах министерства обороны. Им также предписываются функции по осуществлению безопасности и режима при проведении массовых мероприятий с участием войск, а также использование видеорегистраторов и жетонов для фиксации противоправных действий. Кроме того, регламентируется участие военной полиции в координации деятельности Вооруженных сил и других силовых структур по вопросам обеспечения безопасности воинской службы, службы войск, противодиверсионной и антитеррористической защиты оборонных объектов.