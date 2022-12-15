Парламент Казахстана расширил категорию дел, рассматриваемых судом присяжных

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей». Число составов преступлений, рассматриваемых судом присяжных, увеличится до 40. В частности, суды присяжных будут рассматривать дела о пытках, рейдерстве и незаконном изъятии органов.

«Со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления. Это свыше 31 состава. Настоящим проектом закона предлагается расширить подсудность присяжных заседателей, и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений», - сказал депутатам председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашит Жукенов.

В частности, речь идет о таких составах преступлений, как незаконное изъятие органов и тканей человека; пытки; рейдерство; ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, повлекшее смерть двух и более лиц; незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия; незаконная охота, повлекшая тяжкие последствия; нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц; нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшиее смерть двух и более лиц.

«В целом подсудности суда присяжных будут отнесены свыше 40 составов. Расширение подсудности суда присяжных будет способствовать демократизации судебной системы и повысит доверие к ней со стороны общества, позволит в большей степени реализовать главные принципы уголовного судопроизводства», - считает председатель судебной коллегии по уголовным делам.

Жукенов напомнил, что суд присяжных в Казахстане введен с 1 января 2007 года. Сегодня до 10% дел, рассмотренных таким судом, заканчиваются оправдательными приговорами, тогда как в общих судах 1,5-2%. С 2007 по 2009 годы присяжные заседатели рассматривали дела о преступлениях, за совершение которых была предусмотрена смертна казнь и пожизненное лишение свободы. В этот период присяжные рассматривали около 50 дел в год. С 2010 по 2012 годы подсудность суда присяжных была расширена всеми делами по особо тяжким преступлениям, что повлекло рост рассматриваемых дел в год – свыше 300. В июле 2013 года подсудность суда присяжных вновь сократили, и на их рассмотрение оставлены лишь дела, влекущие смертную казнь и пожизненное лишение свободы.