Новый регламент работы рассмотрят на совместном заседании палат парламента – Ашимбаев

19 декабря на совместном заседании палат парламента депутаты намерены принять новый регламент работы, по которому теперь мажилис будет принимать законы, сообщил журналистам в четверг после пленарного заседания спикер сената Маулен Ашимбаев. Он отметил, что это процедурные моменты, участие главы государства в этом заседании не ожидается.

«На этом заседании будет рассматриваться вопрос о принятии нового регламента парламента. Вопросы, касающиеся выборов или какие-то иные вопросы, рассматриваться не будут», - сказал Ашимбаев.

Он напомнил, что в рамках конституционной реформы в Конституцию внесены поправки, регулирующие отношения между палатами парламента.

«В частности, этот процесс активизируется, будет ускорен процесс рассмотрения законов. Соответственно, нам нужно будет поменять регламент, это наш внутренний документ, который регулирует взаимоотношения между палатами. Как мы рассматриваем, в какие сроки мы должны рассмотреть, одобрить. То есть такого рода текущие вопросы, связанные с взаимодействием двух палат, будут рассматриваться и будут приниматься», - уточнил спикер сената.

По его словам, для этого была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты обеих палат, и они внесут соответствующие предложения на совместном заседании.

«В дальнейшем мажилис будет принимать законы, а сенат будет одобрять. У сената будет возможность внести свой вариант какой-то нормы закона... Мы оптимизируемся с задачей ускорения принятия законов в нашей стране. Потому что была критика, вы сами ее высказывали, что долго рассматриваются законы. Все процедуры мы оптимизируем, но не в ущерб принимаемым законам. Это суть предстоящего заседания», - добавил Ашимбаев.

Исходя из этого, подчеркнул он, участие главы государства на предстоящем совместном заседании палат парламента не планируется.