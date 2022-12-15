Будет выполняться два рейса в неделю
Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Сейшелами запустят 26 декабря
ФОТО С САЙТА АВИАКОМПАНИИ

Сейшельская авиакомпания Air Seychelles с 26 декабря запускает регулярные рейсы в Казахстан, сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Как напомнили в КГА, осенью в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании, создающий правовую базу для выполнения регулярных рейсов между странами.

«В результате данной работы авиакомпания Air Seychelles планирует с 26 декабря начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Маэ (с технической посадкой в Абу-Даби), с частотой 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям на ВС типа А320Neo», - говорится в сообщении.

Air Seychelles – это государственная авиакомпания Сейшельских островов со штаб-квартирой в Сейшельском международном аэропорту (Маэ).

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