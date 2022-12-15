В Астане выбирают название пятого района из двух вариантов

Новый район Астаны, который станет пятым по счету в столице, будет носить название Нура или Караоткель. Соответствующее предложение в четверг в ходе публичных слушаний в городском маслихате озвучил руководитель управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

«Мы провели несколько встреч с экспертами, обсудили ряд вариантов и вывели на заседание ономастической комиссии два варианта. Первый вариант Нура - это река в Акмолинской и Карагандинской областях. Второй вариант - Караоткель. Мы уделили значение легкопроизносимости и позитивному восприятию», - сказал Есиркеп.

Однако, уточнил он, согласно казахской грамматике подряд две гласные буквы затрудняют произношение, поэтому он предложил остановиться на названии Нура. Окончательное решение будет принято до конца года.