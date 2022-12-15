Решение будет принято до конца года
В Астане выбирают название пятого района из двух вариантов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Новый район Астаны, который станет пятым по счету в столице, будет носить название Нура или Караоткель. Соответствующее предложение в четверг в ходе публичных слушаний в городском маслихате озвучил руководитель управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

«Мы провели несколько встреч с экспертами, обсудили ряд вариантов и вывели на заседание ономастической комиссии два варианта. Первый вариант Нура - это река в Акмолинской и Карагандинской областях. Второй вариант - Караоткель. Мы уделили значение легкопроизносимости и позитивному восприятию», - сказал Есиркеп.

Однако, уточнил он, согласно казахской грамматике подряд две гласные буквы затрудняют произношение, поэтому он предложил остановиться на названии Нура. Окончательное решение будет принято до конца года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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