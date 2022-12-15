В Казахстане в этом году ликвидировали 64 нарколаборатории, изъято 500 кг синтетики

В этом году в Казахстане ликвидировали 64 нарколаборатории и заблокировали 1 400 сайтов по продаже наркотиков. Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам эффективности деятельности уполномоченных, правоохранительных и специальных органов по незаконному обороту наркотических средств и противодействию пыткам.

«МВД и КНБ только в этом году ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 кг героина и 500 кг синтетики. Только в этом году заблокировано 1400 сайтов, реализовавшие наркотики. Однако впереди еще много работы, ситуация до сих пор остается сложной», - сказал Асылов.

Он поручил руководителям органов уголовного преследования, прокурорам областей усилить межведомственное взаимодействие, направленное на выявление организованных групп, контрабанды, нарколабораторий, каналов поставок и сбыта наркотических веществ. А МВД поручено обеспечить качественную проработку и утверждение комплексного плана по борьбе с наркотиками.