Военнослужащие срочной службы в Казахстане получат отсрочку по кредитам

Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум, который дает возможность военнослужащим срочной службы получить отсрочку по кредитам, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Отсрочки платежей по кредитам предполагается по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями. Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия Минобороны с Агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка», - сообщили в министерстве.

На основании этих данных кредиторы проработают вопрос предоставления отсрочки платежей по основному долгу и вознаграждению. В период отсрочки кредитор не будет подавать судебные иски, обращаться к нотариусу по взысканию задолженности, продавать жилище заемщика и выселять его семью. По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности.