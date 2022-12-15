В ближайшее время в собственность государства вернут более 360 млрд тенге – Бектенов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, который отчитался о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране и возврате капитала.

Как сообщил Бектенов, за 11 месяцев этого года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

Он отметил, что деньги по уголовным делам, расследуемым антикоррупционной службой, уже направляются на возведение школ. Так, в рамках уголовного дела в отношении СПК «Актобе» виновные лица возместили ущерб на 197 млн тенге. Основная часть этой суммы направлена на завершение строительства сельской школы.

Глава антикоррупционной службы также доложил, что завершен внешний анализ сфер транспортного контроля, недропользования, государственного оборонного заказа, а также деятельности миграционной службы, социально-предпринимательских корпораций и АО «Қазақстан темір жолы». По итогам анализа подготовлено более 2 тысяч предложений по устранению коррупционных рисков.



Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в стране.