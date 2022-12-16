Благодаря единству народа Казахстан преодолевает внутренние и внешние вызовы – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости. Он отметил, что только благодаря сплоченности и единству народа Казахстан преодолевает внутренние и внешние вызовы.

«16 декабря 1991 года – великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность – чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений», - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что независимость – это «высочайшее достояние, и мы все обязаны беречь ее как зеницу ока», назвал священным долгом защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

«Нынешний год стал переломным для нашего государства. Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания», - уверен Токаев.

По словам главы государства, дальнейшее успешное развитие Казахстана – главная задача, для выполнения которой «мы должны упорно трудиться».

«Только так Казахстан станет сильным государством. От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом – Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость!», - поздравил президент.