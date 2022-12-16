На кыргызско-казахстанской границе скопились более сотни грузовых автомобилей

«По состоянию на 15:30 перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" на выезд из Кыргызской Республики в Республику Казахстан наблюдается скопление автотранспорта. В очереди на выезд из республики находятся около 25 легковых и 20 грузовых транспортных средств. Также зафиксировано скопление автотранспорта перед пунктом пропуска “Ак-Тилек-автодорожный”. В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 грузовых транспортных средств», - говорится в сообщении.

При этом в пограничном ведомстве Кыргызстана отмечают, что пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы функционируют в штатном режиме. Скопление же транспортных средств «связано с увеличением количества легковых машин, которые занимаются перевозкой горюче-смазочных материалов».

Кроме того, некоторые водители грузовых и легковых автомобилей не соблюдают очередность, пытаясь проехать вне очереди и тем самым, создавая пробки перед въездом на КПП.

«Отметим, что скопление транспортных средств носит цикличный характер. Со стороны ПС ГКНБ Кыргызской Республики нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля», - отметили в Погранслужбе.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений автотранспортных средств не зафиксировано.