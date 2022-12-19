Резонансное дело Михаила Козачкова должно рассматриваться исключительно в правовом поле – Акорда

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал обращение медиасообщества с требованием освободить журналиста Михаила Козачкова. Он заявил, что резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле.

«На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан», - написал Желдибай в Facebook.

Он добавил, что генпрокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и дать необходимые разъяснения. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что «все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме».

Напомним, что медиасообщество, правозащитники, общественники требовали освободить Михаила Козачкова, указывая на нарушение его конституционных прав при задержании и на заказной характер дела.