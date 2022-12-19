Медийное сообщество и правозащитники просят Токаева освободить журналиста Михаила Козачкова

Медийное сообщество, правозащитники, общественники и политологи обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить задержанного накануне журналиста-расследователя Михаила Козачкова. Как отмечается в обращении, его задержание нарушает конституционные права гражданина и носит заказной характер.

«Задержание известного журналиста Михаила Козачкова – это вопиющий пример нарушения конституционных прав гражданина, самих фундаментальных основ законодательства нашей страны и международных обязательств, взятых на себя Казахстаном. Его публично, без суда, назвали виновным в ряде серьезных преступлений, нарушив тем самым статью 77 Конституции РК», - говорится в обращении, в котором указывается, что агентство по финансовому мониторингу распространило «обвинительный пресс-релиз практически сразу после задержания» журналиста.

В обращении, которое подписали, в том числе, президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова и учредитель фонда Тамара Калеева, исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова, глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис, политологи Досым Сатпаев и Санжар Бокаев, журналисты и редакции казахстанских СМИ, подчеркивается, что право Козачкова на защиту было грубо нарушено, так как в течение нескольких часов он был фактически лишен гарантированного Конституцией права на юридическую помощь, обыск в его квартире проходил без присутствия адвоката, которого сотрудники АФМ не пустили внутрь даже с вызванными на место сотрудниками полиции. Кроме этого, адвокат также был лишен возможности на конфиденциальную беседу с Михаилом Козачковым.

«Кроме того, ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию АФМ. Этих фактов вполне достаточно, чтобы признать действия АФМ в отношении Михаила Козачкова незаконными и недопустимыми», - указывается в обращении.

Авторы обращения напомнили, что незадолго до задержания журналист сообщал об угрозах в его адрес и распространяемой о нем в соцсетях и мессенджерах клевете, что «наводит на подозрения о заказном характере этого дела, связанном с журналистскими расследованиями, которые проводил и публиковал Михаил Козачков».

«Считаем, что Михаил Козачков должен быть немедленно освобожден, а виновные в допущенных нарушениях его прав – привлечены к ответственности», - подчеркивается в обращении.

О задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно в воскресенье. АФМ в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым.