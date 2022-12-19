Пресс-служба Минюста опровергла слова главы ведомства Каната Мусина о регистрации партии Respublica

«Министерство юстиции сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах парламента. Меры к недопущению таких фактов приняты», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что 24 ноября организационному комитету партии Respublica выдано подтверждение о поступлении уведомления о их намерении создать политическую партию. 3 декабря, по данным Минюста, оргкомитет провел учредительный съезд партии, и «в настоящее время министерство ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии.

В понедельник утром министр юстиции Канат Мусин, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах совместного заседания палат парламента, заявил, что партия Respublica зарегистрирована: «На сегодня зарегистрированы партии “Байтак” и Respublika – две партии. Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами». Он отметил, что с другими партиями «работа продолжается», но они не прошли еще первый этап, так как «документы не соответствуют законодательству».

О создании партии Respublika 28 августа объявил ряд лояльных власти бизнесменов, среди которых Бейбит Алибеков, Куаныш Шонбай и другие. В своем первом заявлении они отметили, что поддерживают политику президента Касым-Жомарта Токаева. Свой учредительный съезд партия провела только 6 декабря. Когда она сдала документы на регистрацию в Минюст, не сообщалось.

Новая партия использует название движения Respubliсa, которое пыталось зарегистрировать партию с лета 2019 года, но не смогла этого сделать.