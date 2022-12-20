Генпрокуратура выявила хищение, растрату и неэффективное использование миллиардов тенге при строительстве дорог

Генеральная прокуратура провела проверки в АО «НК «Казавтожол», комитете автомобильных дорог и местных акиматах и выявила нарушения на многомиллиардные суммы, а также хищение свыше 43 млрд тенге, передает «Казинформ» .

«В ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО “КазГерСтрой”. Имелись факты неэффективного использования средств, направленных на разработку 8 ПСД. Речь идет о 600 млн тенге. Также было обнаружено, что при составлении проектно-сметной документации по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости на более чем 2 млрд тенге», - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, при хищении бюджетных денег подрядные организации использовали 70 фиктивных сертификатов по стройматериалам, а в десяти случаях использовались материалы, несоответствующие стандартам.

Также в ходе проверок выяснилось, что чиновники закрывали глаза на задолженности подрядчиков по не выполненным договорным обязательствам и неустойкам.

«В итоге непогашенная дебиторская задолженность последних за нарушение договорных обязательств составила 6,8 млрд тенге, а неустойки исчисляются 636 млн тенге», - проинформировали в Генпрокуратуре.

Кроме этого, при реализации инвестпроекта по внедрению системы взимания платы цена за услуги поставщика – ТОО «Computer Vision Technologies» – была завышена в три раза и составила 138,8 млрд тенге.

Сейчас по всем фактам присвоения и растраты средств и злоупотребления должностными полномочиями, причинившим ущерб на более чем 45 млрд тенге, возбуждено 23 уголовных дела. Дальнейшим расследованием занимаются антикоррупционная служба и агентство по финмониторингу.

Кроме этого, предотвращены потери бюджета на 24 млрд тенге: исключены объемы работ, не требующие ремонта, пересмотрены расходы в сметах и т.д. Также отменены итоги незаконных тендеров на 17,3 млрд тенге.

Компания “КазГерСтрой” была зарегистрирована в сентябре 2021 года и ликвидирована через пять дней. Ее единственным учредителем указан Арсен Сулейменов.

Компания «Computer Vision Technologies» действует с 2017 года, у нее несколько раз менялись учредители. Первоначально ими были Кайрат Айтпаев и ТОО Open Technologies Group, которое контролируется группой предпринимателей.

В 2019-2020 годах ее соучредителем был Багдат Мусин, занимающий сейчас пост министра цифрового развития. Генпрокуратура не уточнила в своем сообщении, к каком периоду относятся договоры, заключенные с компанией.

Пресс-секретарь Минцфиры Ерхан Таткен сообщил Власти, что Мусина на допрос по данному делу не вызывали.

Open Technologies Group покинула состав учредителей Computer Vision Technologies в ноябре 2022 года. Сейчас последнюю контролируют два соучредителя - Berkut Invest Group (ею владеет Маржан Еркишева) и Caspianenergy (ее владелицами указаны Салтанат Карабалина и Айман Сарсенова).

/Новость обновлена в 22:20, добавлен комментарий пресс-секретаря министерства по цифровому развитию/