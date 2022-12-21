Малыши родились еще летом, но сообщили об этом только сейчас
В алматинском зоопарке сообщили о появлении потомства у ягуаров
фото из Instagram зоопарка Алматы

Администрация алматинского зоопарка сообщила в Instagram, что у пары ягуаров появилось на свет новое потомство. Малыши родились еще летом, но объявили об этом только сейчас.

«В канун Нового года мы хотим поделиться нашей радостной новостью! У нашей пары ягуаров Васька и Момын родились ягуарята-двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади. Родились малыши 9 июля, но рассказываем о них мы только сейчас, потому что мы очень суеверны и ждали, когда малыши окрепнут и подрастут», - говорится в сообщении.

Здесь отметили, что «состояние мамы и малышей хорошее», как и любые котята, Мади и Мика любят играть друг с другом.

Таким образом, теперь в зоопарке Алматы восемь ягуаров: семья Васек и Момын, их дети и самочка Диана.

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