29 тысяч госслужащих не сдали декларации о своих доходах – КГД

В рамках первого этапа всеобщего декларирования доходов и имущества свои декларации сдали более 570 тысяч госслужащих. Однако 29 тысяч человек декларации не сдали, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета государственных доходов министерства финансов Данияр Жаналинов. По ним проводится проверка.

«Все госслужащие в рамках первого этапа всеобщего декларирования отчитались за 2021 год. Фактически поступило более 570 тысяч деклараций. Были факты непредоставления деклараций тех, кто должен был предоставить. Таких было 39 тысяч. Всем были выставлены уведомления. По итогам уведомлений более 10 тысяч сдали декларации. По остальным 29 тысячам сейчас выясняется обстоятельства. Они могут дать свои пояснения, почему не предоставили», - сказал Жаналинов.

Однако, по его словам, в большей степени в ходе проверок выясняется, что многие из этих 29 тысяч были уволены, но в базах госорганов до сих пор числятся госслужащими, хотя по факту таковыми уже не являются.

Председатель комитета госдоходов уточнил, что проверки продолжаются, но штрафовать нарушителей не будут, так как на первый раз выносится административное взыскание в виде предупреждения.