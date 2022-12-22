Налог на роскошь в Казахстане планируется ввести с 2024 года – Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров предполагает, что налог на роскошь в Казахстане введут с 2024 года. Эта норма будет заложена в новом Налоговом кодексе.

«Планируется (введение налога на роскошь – В.) с 2024 года. Мы хотим в следующем году активно поработать над новым Налоговым кодексом, завершить его. Внести его в парламент к осени. Дальше уже многие вещи будут зависеть от парламента. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что введется налог на роскошь, и в целом новый Налоговый кодекс (вступит в силу – В.) примерно с 2024 года», - заявил Куантыров.

По его словам, пока обсуждаются варианты налога на роскошь. В частности, возможно, таким налогом будут облагаться граждане, имеющие более двух-трех объектов недвижимости. Однако, уточнил министр, рабочая группа по разработке нового Налогового кодекса, в котором и будет заложена норма про налог на роскошь, «только входит в активную фазу обсуждения». Сам проект кодекса планируется обсуждать в первом полугодии 2023 года.

«Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможности платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может в принципе касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого», - также добавил министр.