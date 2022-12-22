Wildberries потребовала от Казахстана освобождения от налогов на 30 лет

Для полноценного прихода на рынок Казахстана компания Wildberries потребовала освободить ее на 30 лет от налогообложения и помочь в строительстве складов, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров.

«Не всегда приход бренда является для нас приоритетом или же является для нас выгодным. К примеру, мы несколько лет вели переговоры с компанией Wildberries на различных уровнях. И на первых же переговорах Wildberries потребовала освобождение от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве складов. Естественно, мы не пошли на такие условия. Мы говорим: “Вы должны работать на общих условиях”. Почему мы для иностранной компании будем строить бесплатные склады и освобождать на 30 лет от налогов, а отечественным компаниям – не будем? Поэтому Wildberries без крупных складов с мелкими складами работает», - рассказал Айдаров.

Он также сообщил, что министерство иностранных дел ведет переговоры с компанией Apple, но речь идет только об открытии официального представительства по торговле в Алматы.

«Предлагать Apple производство в Казахстане, на мой взгляд, нелогично. У нас нет конкурентных преимуществ по производству смартфонов в Казахстане. Нет квалифицированной рабочей силы в этом компетенций, нет достаточного количества обработанных редкоземельных металлов, используемых в этой продукции, нет дешевой рабочей силы», - объяснил замминистра, почему с компанией не ведутся переговоры по открытию здесь производства.

Что же касается открытия официального представительства по торговле, то в Apple заявили, что принятие подобных решений в компании занимает 3-4 года.

Рассказал Айдаров и о том, почему в стране не производят автомобили Toyota и почему Казахстан даже не планирует вести подобные переговоры.

«Toyota однажды пыталась производить автомобили в Казахстане, но рынок не воспринял стоимость, по которым эти автомобили производились. Сейчас тем более, с учетом развития других марок автомобилей в Казахстане, KIA, Hundai, Jac, я не думаю, что Toyota сможет быть конкурентной в Казахстане. Себестоимость ее производства выходит гораздо выше, она просто не выдержит конкуренции для нашего рынка», - считает замминистра.

Кроме того, отметил он, по заверениям корпорации, которая владеет брендом Toyota, для производства марки Camry, которая имеет спрос у казахстанцев, требуется рынок 50 млн.