Официальное представительство Apple может появиться в Казахстане через 3-4 года
Wildberries потребовала от Казахстана освобождения от налогов на 30 лет
фото Reuters

Тамара Вааль, Астана, Власть

Для полноценного прихода на рынок Казахстана компания Wildberries потребовала освободить ее на 30 лет от налогообложения и помочь в строительстве складов, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров.

«Не всегда приход бренда является для нас приоритетом или же является для нас выгодным. К примеру, мы несколько лет вели переговоры с компанией Wildberries на различных уровнях. И на первых же переговорах Wildberries потребовала освобождение от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве складов. Естественно, мы не пошли на такие условия. Мы говорим: “Вы должны работать на общих условиях”. Почему мы для иностранной компании будем строить бесплатные склады и освобождать на 30 лет от налогов, а отечественным компаниям – не будем? Поэтому Wildberries без крупных складов с мелкими складами работает», - рассказал Айдаров.

Он также сообщил, что министерство иностранных дел ведет переговоры с компанией Apple, но речь идет только об открытии официального представительства по торговле в Алматы.

«Предлагать Apple производство в Казахстане, на мой взгляд, нелогично. У нас нет конкурентных преимуществ по производству смартфонов в Казахстане. Нет квалифицированной рабочей силы в этом компетенций, нет достаточного количества обработанных редкоземельных металлов, используемых в этой продукции, нет дешевой рабочей силы», - объяснил замминистра, почему с компанией не ведутся переговоры по открытию здесь производства.

Что же касается открытия официального представительства по торговле, то в Apple заявили, что принятие подобных решений в компании занимает 3-4 года.

Рассказал Айдаров и о том, почему в стране не производят автомобили Toyota и почему Казахстан даже не планирует вести подобные переговоры.

«Toyota однажды пыталась производить автомобили в Казахстане, но рынок не воспринял стоимость, по которым эти автомобили производились. Сейчас тем более, с учетом развития других марок автомобилей в Казахстане, KIA, Hundai, Jac, я не думаю, что Toyota сможет быть конкурентной в Казахстане. Себестоимость ее производства выходит гораздо выше, она просто не выдержит конкуренции для нашего рынка», - считает замминистра.

Кроме того, отметил он, по заверениям корпорации, которая владеет брендом Toyota, для производства марки Camry, которая имеет спрос у казахстанцев, требуется рынок 50 млн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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