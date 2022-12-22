Казахстан и Узбекистан подписали Договор о демаркации государственной границы

В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялись его переговоры с Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном составах. По итогам переговоров был подписан Договор о демаркации государственной границы.

Как сообщает Акорда, в ходе переговоров в узком составе Токаев выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с Узбекистаном.

«У наших стран с общей историей и судьбой единые цели и перспективы развития. Поэтому я придаю особое значение сегодняшнему визиту. Уверен, что мы выведем наши отношения на качественно новый уровень. Чем крепче и успешнее будет сотрудничество между нашими странами, тем стабильнее будет ситуация в Центральной Азии», – сказал президент.

В свою очередь Мирзиёев высказался, что визит Токаева придаст новый импульс развитию взаимоотношений двух стран, а подписанные документы станут прочной основой для реализации конкретных задач.

В ходе встречи главы государств обсудили ключевые вопросы стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

В ходе переговоров в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Токаев дал высокую оценку итогам прошедших переговоров в узком формате и выразил твердую приверженность комплексному углублению двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

«Подтверждением образцового характера наших межгосударственных связей станет подписание Договора о союзнических отношениях. Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению. Кроме того, сегодня будет подписан Договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Это историческое Соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах», – подчеркнул президент Казахстана.

Также в ходе переговоров лидеры двух государств также договорились о создании Высшего межгосударственного совета и межпарламентского совета.

По итогам переговоров подписан ряд документов, в том числе рамочное соглашение между правительствами о создании Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в области развития системы электронной торговли, соглашения между правительствами о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования, а также в области охраны окружающей среды; меморандум о взаимопонимании между министерством экологии, геологии и природных ресурсов и государственным комитетом Узбекистана по лесному хозяйству в области лесного хозяйства; меморандум о сотрудничестве между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентством стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан; меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы; соглашения между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз», между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО Sanoat Energetika Guruhi Enera, о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Узбекистане между ТОО «Казфосфат» и АО «Узкимёсаноат» и KP Fertilizers Ltd. и др.