Родственники погибших во время январских событий в Таразе требовали оправдать их в здании Генпрокуратуры

Группа родственников погибших во время январских событий в Таразе прибыла в Астану с требованием прекратить суды над их погибшими родственниками, которым инкриминируют участие в массовых беспорядках. Они пытаются добиться приема у Генерального прокурора.

«В Таразе нет справедливости. Несмотря на холод, мы прибыли в Астану в поисках справедливости. Мы требуем полного оправдания погибших», – говорит Ардак Темирбаева, супруга погибшего Асхата Бегешова.

Кроме Темирбаевой, в столицу прибыли Бакытжан Шынгысбеков, отец погибшего Нурсултана Куатбаева, Жамиля Рахымбекова, мать погибшего 21-летнего Токтара Ошакбай, Нигора Закарьянова, мать погибшего 22-летнего Ержана Байжанова и Индира Алпысбаева, супруга погибшего Бауыржана Сейдомарова.

Некоторые родственники погибших приезжают в Астану не в первый раз. Часть из них уже приезжала в Астану в июле, пытаясь добиться встречи с президентом, однако тогда была задержана полицией. Другая часть проводила шествие «Марш требующих справедливости», пытаясь пешком добраться из Тараза в столицу.

«Уже не первый раз приезжаю. Обещают все решить, что снимут статьи, однако ничего не меняется. Все это ложь», – говорит Шынгысбеков.

Родственники погибших решили приехать спонтанно, после очередного заседания суда, которое проходило 21 декабря. На нем оператор-наводчик бронетранспортёра Жасулан Секербеков, проводивший «91 выстрел с бронетранспортёра», выступал в роли свидетеля.

«Секербеков равнодушно рассказывал, как стрелял в январе. Меня поразило его спокойствие. Родители этого не выдержали. Как стрелявший человек может давать показания как свидетель? Я не хочу видеть его лицо. Судебное дело должно быть прекращено. Оставьте усопших в покое», – говорит Жамиля Рахимбекова.

Суд прервал заседание из-за начавшейся в зале потасовки, объявив, что он продолжится в пятницу. Из-за недоверия к суду родители решили приехать в Астану.

После обеда родственникам удалось попасть на приём к прокурору. Он отметил, что не может дать оценку работе суда и посоветовал родственникам погибших дождаться окончания слушаний. Родственники требуют встречи с Генеральным прокурором Бериком Асыловым.