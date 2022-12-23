Правительство намерено увеличить бюджет на капитальный ремонт домов и инженерной инфраструктуры в моногородах

На заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрели планы по развитию моногородов, сообщается на сайте главы правительства.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что сейчас насчитывается 27 моногородов, в которых проживает 1,4 млн человек и действует 32 градообразующих предприятия. С 2015 по 2021 год объем промышленного производства в моногородах вырос с 6,3 до 11,2 трлн тенге, что составляет 29% от общего показателя по стране.

Вместе с тем на сегодняшний день сформирован пул из 86 якорных проектов на 2,1 трлн тенге с созданием более 18 тыс. рабочих мест в моногородах, в том числе в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.

«В целом для их дальнейшего развития предлагается увеличить ежегодный лимит средств, выделяемых из бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, разработать мастер-планы по решению социально значимых проблем населенных пунктов, а также активизировать работу по реализации новых инвестиционных проектов», - сообщается на сайте премьер-министра.

Эти подходы были поддержаны. При этом Алихан Смаилов отметил необходимость усилить межведомственную координацию при выполнении программ развития, а также актуализировать перечень наиболее перспективных якорных проектов для диверсификации региональной экономики и обеспечения занятости граждан.