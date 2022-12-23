Минздрав разработал комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями

Министерством здравоохранения Казахстана разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, а также принята дорожная карта по совершенствования онкогематологической службы до 2024 года, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр Вячеслав Дудник.

«По поручению главы государства министерством разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, в котором до 2025 года предусмотрены мероприятия по усилению материально-технической базы детских онкобольниц, улучшение лекарственного обеспечения и повышению квалификации специалистов данной службы. Запланировано создание Национального онкогематологического центра для детей. Также утверждена дорожная карта по совершенствованию онкогематологической помощи детям до 2024 года», - сообщил Дудник.

По его данным, в среднем ежегодно в Казахстане выявляют онкологию у 500-600 детей, у 41% из них – острый лейкоз, у 14% – опухои центральной нервной системы, у 9% – саркомы мягких тканей. Выявляемость онкологии 1-2 стадии у детей составляет 38%, в возрастной структуре 33% – это дети от трех до десяти лет. На данный момент под динамическим наблюдением находится 3 833 ребенка с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, из них 968 детей продолжают получать специфическую патогенетическую терапию амбулаторно.

«Внедрены высокотехнологичные современные методы диагностики и лечения – иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, органосохраняющие методы хирургического лечения при костных саркомах. В течение последних пяти лет 335 детям проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, из них 49 – в этом году», - привел данные вице-министр.

В результате, отметил он, пятилетняя выживаемость детей с онкогематологической патологией составляет выше 75%.