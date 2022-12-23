Реализацию ипотечной программы «7-20-25» продолжат, пересмотрев отдельные условия

Национальный банк Казахстана сообщил, что реализация программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» будет продолжена. При этом отдельные условия реализации программы пересмотрены.

«В целях охвата льготным кредитованием большего количества граждан были пересмотрены отдельные условия реализации программы. В частности, предусмотрено участие одного заемщика в программе не более одного раза», - сообщили в Нацбанке.

Параметры ипотечных жилищных займов остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.).

Для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 млрд тенге. Предполагается, что фактический объем ежегодного кредитования будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков.

Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%. По состоянию на 22 декабря 2022 года выдано 64 146 льготных займов на сумму 852,2 млрд тенге.