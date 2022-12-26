Ранее НПО запретили допускать на работу женщин
Четыре НПО в Афганистане приостановили работу
фото Reuters

Четыре неправительственные благотворительные организации в Афганистане приостановили работу после того, как талибы объявили о запрете на работу для женщин, сообщает DW со ссылкой на совместное заявление НПО, опубликованном в воскресенье.

В заявлении Save the Children, занимающейся защитой прав детей по всему миру, CARE International, Норвежского агентства по делам беженцев (NRC) и Международного комитета помощи говорится, что без нашего женского персонала они не могут эффективно помогать нуждающимся детям, женщинам и мужчинам в Афганистане.

«Пока мы не получим ясности в отношении этого объявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать нашу спасательную помощь в Афганистане», - заявили НПО.

Накануне «Талибан» ввел запрет для местных и иностранных неправительственных организаций допускать на работу женщин, якобы из-за «многочисленных жалоб» на то, что некоторые женщины не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами. У любой НПО, нарушившей запрет, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане. Это касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

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