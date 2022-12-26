Мажилис в среду может поставить на утрату закон о первом президенте

Депутаты мажилиса разработали документ, который ставит на утрату закон «О первом президенте – елбасы». Ожидается, что в среду в ходе пленарного заседания мажилис возьмет документ в работу. Вероятно, он будет рассмотрен и одобрен сразу же, и передан в сенат.

Ранее журналист Вадим Борейко опубликовал документ за подписью депутатов мажилиса от фракции партии «Аманат» Ерлана Саирова, Айдоса Сарыма и Жанарбека Ашимжанова. В его тексте вносится предложение отменить действие конституционного закона «О первом президенте – елбасы» от 20 июля 2000 года.

«Подпись под этим документом я подтверждаю», - сказал Власти депутату Айдос Сарым.

Депутат попросил дождаться среды, пообещав рассказать все подробности. Сейчас, уточнил он, сделать это нельзя, так как есть внутренние процедуры.

«Как примем (законопроект – В.) в работу, будет и предмет для разговора», - добавил он.

Депутат Ерлан Саиров также подтвердил, что работа по утрате закона о первом президенте в парламенте ведется.

«Я два месяца назад об этом говорил, что до конца года вопрос (о постановке закона на утрату – В.) будет решаться. Этот вопрос уже внутри мажилиса, процедура давно уже идет», - сообщил он.

Саиров не исключил, что законопроект будет в среду рассмотрен мажилисом.

Отметим, что до третьего депутата – Жанарбека Ашимжанова, чья подпись тоже стоит на документе, дозвониться не удалось.

Утрата закона не лишит бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева неприкосновенности, она по-прежнему гарантирована Конституцией. При этом неприкосновенность утратят члены семьи, проживающие вместе с ним, которые, согласно этому закону, тоже обладали неприкосновенностью от уголовного преследования.

Помимо прочего закон включал нормы о содержании бывшего президента за счет бюджета, предоставлении госохраны – ему и членам его семьи, а также ряд льгот.