Супруга бывшего главы «Казахтелекома» Есекеева вошла в число акционеров МУИТ

Супруга советника президента и бывшего главы «Казахтелекома» Куанышбека Есекеева Мадина Бектурганова стала акционером Международного университета информационных технологий, говорится в отчете МУИТ, опубликованном в феврале.

В отчете указано, что Бектурганова с 14 февраля владеет долей свыше 10%, но точная доля не сообщается. До этого единственным акционером МУИТ был Фонд образования Нурсултана Назарбаева, ключевым владельцем которого является средняя дочь бывшего президента Динара Кулибаева. Фонд остается акционером вместе с Бектургановой.

МУИТ не сообщил, на каких условиях прошла сделка. На своем сайте университет также ничего не сообщил об изменениях в составе акционеров.

Мадина Бектурганова владеет небольшой компанией по продаже компьютеров в Астане, которая за десятилетие деятельности заплатила около 21 млн тенге налогов. Она также руководит несколькими общественными организациями, занимающимися развитием художественной гимнастики.

Куанышбек Есекеев ранее возглавлял агентство по связи, а с 2010 года был главой «Казахтелекома». В мае прошлого года он был назначен советником президента.

Ранее стало известно, что Фонд образования Нурсултана Назарбаева передал государству другой университет, которым владел с 2018 года – Казахстанско-Британский технический университет. Помимо МУИТ, у фонда остаются доли в Astana IT University и в Алматинском университете энергетики и связи.

МУИТ был создан в 2009 году. За последние годы он получил от государства различные контракты, в том числе образовательные, на сумму свыше 22,7 млрд тенге.