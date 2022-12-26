Суд по делу финпирамиды продолжается
Мейржана Туребаева перевели под домашний арест
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Судья Алмалинского районного суда удовлетворила ходатайство защиты вайнера Мейржана Туребаева о переводе его под домашний арест, сообщает «Казинформ».

«Меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева в виде содержания под стражей изменить на домашний арест. Освободить его из-под стражи», - огласила постановление судья Камшат Саурова на предварительных слушаниях дела в понедельник.

При этом Туребаеву запрещено давать комментарии, выступать на публике, отвечать на вопросы СМИ, участвовать в митингах, собраниях.

Ранее Мейржан Туребаев ходатайствовал о возврате дела прокурору, а его адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. А адвокаты Мейирхана Шерниязова попросили суд прекратить уголовное дело. Суд оставил меру пресечения в отношении Шерниязева и остальных лиц без изменения.

Суд по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital проходит в онлайн-режиме. Всего на скамье подсудимых 12 человек.

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