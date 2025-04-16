Движение на этих участках будет частично ограничено с 07:00 до 11:00
Для проведения Almaty Half Marathon 20 апреля в городе перекроют часть дорог
фото almaty-marathon.kz

20 апреля в Алматы пройдет восьмой Almaty Half Marathon. На время проведения забега будет частично перекрыто движение на участках проспекта аль-Фараби, Сейфуллина, Абая и Саина, сообщили в пресс-службе акимата города. В этом году на старт выйдут 10 тысяч человек из более 40 стран мира.

Старт будет дан в Парке Первого Президента в 7:00 утра. Движение на участке дороги по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Навои будет перекрыто с 00:00 до 11:00 часов 20 апреля. Южная сторона будет открыта.

Движение по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Мустафина до пр. Назарбаева будет перекрыто с 6:45 до 09:30 часов. Южная сторона будет свободна для передвижения.

Движение на участке дороги пр. Сейфуллина от пр. аль-Фараби до пр. Абая с 7:10 до 08:30 часов будет полностью перекрыто.

Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Саина и до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 8:30 до 11:00 часов. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Сейфуллина и до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 7:20 до 09:00 часов. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по восточной стороне ул. Саина от пр. аль-Фараби и до пр. Абая с 08:20 до 10:00 часов будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

В связи с загруженностью дорог и перекрытиями, рекомендуется добираться до места старта (Парк первого президента) на общественном транспорте до пересечения пр. аль-Фараби и ул. Мустафина. Парковка возле стартового (Парк первого президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет недоступна, сообщили в акимате.

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