Во вторник, 27 декабря, в Экибастузе временно отключат от теплоснабжения несколько домов для замены участка теплосети, сообщает со ссылкой на акимат региональное издание Рavlodarnews.kz .

По информации акимата города, с 9:00 до 15:00 будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети.

«Теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по ул. Молдагуловой, 22, 24/б, 26, Инженерный проезд, 11, 13, 3/1, 4, а также у юридических лиц по адресам: ул. Момышулы, 23, 29, Молдагуловой, 22», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 ноября жители Экибастуза остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях полностью завершили только к 15 декабря. В городе с 28 ноября по 8 декабря действовал режим ЧС.