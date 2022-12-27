Вооруженные силы Сербии переведены в режим боевой готовности

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гасич заявил, что в полную боевую готовность приведены полицию и другие подразделения сил безопасности, они переданы под командование начальнику штаба армии в соответствии с «их оперативным планом».

«Это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили», - сказал Гасич.

В конце июля Косово решило ввести временные документы, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки, выданные в Сербии проживающим на севере Косово сербам. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, заблокировав дороги к границе. После этого власти Косово отложили введение мер до 1 сентября. при посредничестве ЕС договорились о свободном передвижении граждан через границу, уладив спор. Однако несмотря на это в регионе продолжают возникать конфликты. Так, в декабре в общине Зубин-Поток местные этнические сербы в течение двух недель перекрывали дороги, а 25 декабря возле одного из их патрулей неизвестные открыли стрельбу.