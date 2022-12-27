Агентство по защите конкуренции видит риски дальнейшей монополизации рынка после определения победителя на внедрение 5G

В агентстве по защите и развитию конкуренции видят риски дальнейшей монополизации рынка связи, так как аукцион по покупке частот для 5G выиграли консорциум ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и АО «Кселл». Как заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель председателя ведомства Рустам Ахметов, мало того, что внедрение 5G будет осуществляться государственной компанией, так еще и есть риск повышения тарифов.

«Нас итоги конкурса не полностью удовлетворяют. В первую очередь мы видим дальнейшие риски монополизации. Мы лишились, во-первых, возможности появления на этом рынке частного оператора. Во-вторых, мы лишились частных инвестиций, поскольку дальше эти инвестиции по внедрению 5G будет осуществляться государственной компанией. Третий момент – возникают риски того, что внедрение 5G будет осуществляться за счет повышения тарифы», - заявил Ахметов.

Чтобы этого не произошло, АЗРК обещает мониторить ситуацию и действия операторов по тарифообразованию.

Однако, считает Ахметов, такого рода конкурс все же открывает равный доступ к ограниченному государственному ресурсу. Кроме того, благодаря аукциону государство начало работу по внедрению инфраструктуры 5G, и бюджет пополнился на 150 млрд тенге.