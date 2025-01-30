Ввести биометрическую верификацию казахстанцев при регистрации SIM-карт предлагает сенатор

Депутат сената Жанна Асанова считает, что для борьбы с кибермошенничеством нужно на законодательном уровне закрепить биометрическую и анкетную верификацию граждан при регистрации SIM-карт.

«Считают необходимым усилить процесс регистрации абонентских устройств, обеспечив биометрическую и анкетную верификацию при регистрации SIM-карт, что затруднит анонимное использование мобильных номеров в преступных целях. Создать точную базу анкетных данных абонентов для облегчения поиска и задержания преступников. Сформировать дополнительную базу профайла абонентов для правоохранительных органов», - сказала Асанова в своем депутатском запросе премьер-министру.

Кроме того, она считает необходимым включить сип-телефонию в перечень лицензируемых видов деятельности, чтобы взять под контроль ее использование; закрепить законодательно требование по контролю импорта в страну SIM-боксов, чтобы ограничить их использование в преступных схемах, а также ввести ответственность за нелицензированное использование сип-телефонии и SIM-боксов.

Депутат отметила, что количество случаев интернет-мошенничества ежедневно растет, а полиция на практике борется с последствиями, а не с причинами. В частности, согласно закону «О связи» установлена обязательная регистрация абонентских устройств, но на практике закон исполняется формально и его легко можно использовать в преступных целях.

«Регистрация идет через sms с указанием ИИН без фактической идентификации, анкетных данных владельцев устройств. В результате любой человек может указать чужой ИИН и использовать номер телефона для совершения преступлений», - объяснила она.

Один из наиболее распространенных способов преступлений – это использование SIM-боксов, устройств, которые позволяют одновременно использовать сотни SIM-карт. Комплексы SIM-телефонии, сип-телефонии и SIM-боксы «позволяют мошенникам обходить систему мониторинга, задавать ложную локацию и IMEI-коды абонентов, создавать несуществующие виртуальные аккаунты, преобразовывать обычный звонок в интернет-сигнал».

«Сегодня законодательство позволяет заниматься сип-телефонией любому желающему. А SIM-бокс машины свободно завозятся в страну.

Некоторые такие агрегаты способны сгенерировать свыше 2 млн минут мошеннического траффика, и в течение суток производить замену 200 SIM-карт», - добавила Асанова.

Она попросила премьер-министра Олжаса Бектенова учесть эти пробелы в законодательстве и внести соответствующие поправки в статью 36 прим. 2 закона «О связи».