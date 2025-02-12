Нурали Алиев объявил о выходе из состава акционеров «Транстелекома»

Нурали Алиев на своей странице в Instagram сообщил, что выходит из состава акционеров АО «Транстелеком» и покидает пост председателя совета директоров.

«После более чем 10 лет работы в АО “Транстелеком” я принимаю решение выйти из состава акционеров и сложить полномочия председателя совета директоров в связи с продажей компании», - написал он.

Алиев напомнил, что возглавил «Транстелеком» в 2013 году, и тогда компания была «небольшим локальным оператором связи, предоставлявшим услуги для железнодорожного сектора», а сегодня «Транстелеком» – «это IT-компания национального масштаба, предоставляющая полный спектр IT- и инфокоммуникационных услуг, которая внесла за эти 10 лет значимый вклад в развитие и реализацию стратегии по цифровизации Казахстана».

По его информации, чистая прибыль за эти годы выросла на 290% – с 4,8 до 18,7 млрд тенге, а продажи компании выросли с 15,8 млрд тенге в 2013 году до 86,2 млрд тенге в 2024 году.

«Передавая эстафету следующему этапу в жизни компании, я верю, что “Транстелеком” продолжит динамично развиваться, укреплять свои позиции на рынке и радовать клиентов своими инновациями и профессионализмом», - отметил Алиев.

При этом он не сообщил детали сделки.

Нурали Алиев – внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Входит в список 75 богатейших бизнесменов страны. В рамках программы приватизации в 2016 году приобрел 49% акций АО «Транстелеком» – компании, специализирующейся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в области IT, связи и энергетики. В 2021 году ТОО «Unit Telecom», совладельцем которого является Нурали Алиев, получило 75% акций компании. Остальные 25% принадлежат АО «НК «Қазақстан темір жолы».