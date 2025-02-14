У него изъято оборудование и сотни sim-карт
Житель Павлодара задержан по подозрению в интернет-мошенничестве
Иллюстративное фото polisia.kz

В Павлодаре задержан местный житель, который, как сообщила пресс-служба прокуратуры Павлодарской области, «способствовал совершению интернет-мошенничеств».

«В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено 5 устройств SIM-box, более 400 SIM-карт разных мобильных операторов, роутеры, сотовые телефоны», - сообщили в надзорном органе.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса (неправомерное использование программ, для изменения идентификационного кода абонентского устройства). С санкции суда он взят под стражу.

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