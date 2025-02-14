Житель Павлодара задержан по подозрению в интернет-мошенничестве

У него изъято оборудование и сотни sim-карт
В Павлодаре задержан местный житель, который, как сообщила пресс-служба прокуратуры Павлодарской области, «способствовал совершению интернет-мошенничеств».
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