Правительство Казахстана ожидает по итогам года снижение доли теневой экономики до 19% от ВВП

Правительство Казахстана ожидает, что по итогам этого года доля теневой экономики снизится до 19% от ВВП, сообщается на сайте премьер-министра.

Как отмечается, в рамках реализация плана мероприятий по противодействию теневой экономике принимаются меры по совершенствованию законодательной базы и валютного контроля, цифровизации налогового и таможенного администрирования, созданию национальной системы прослеживаемости товаров, а также развитию безналичных платежей.

«Благодаря принятым мерам за 11 месяцев было обеспечено дополнительное поступление в бюджет более 900 млрд тенге. В целом по итогам года в Казахстане ожидается снижение доли теневой экономики до 19% от ВВП», - говорится в отчетной статье о проделанной работе за год.

В пресс-службе также правительства сообщили, что в собственность государства уже удалось вернуть 11 «ключевых компаний в промышленности и энергетике, сферах оказания железнодорожных и телекоммуникационных услуг, а также ряд крупных объектов недвижимости в Астане и Алматы, денежные средства в размере $100 млн и 2,5 млрд тенге». Сегодня идет работа над возвратом в госсобственность еще 26 компаний.