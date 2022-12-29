Он обсудил с ней работу Конституционного суда
Токаев принял Эльвиру Азимову
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного суда с 1 января 2023 года, сообщает Акорда.

«Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан», - отмечается в сообщении.

Помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, новый суд будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.

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