Токаев принял Эльвиру Азимову

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного суда с 1 января 2023 года, сообщает Акорда.

«Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан», - отмечается в сообщении.

Помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, новый суд будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.