Семь пассажиров рейса Ташкент-Алматы авиакомпании Air Astana получили различные травмы. Это произошло из-за попадания самолета в зону сильной турбулентности, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент-Алматы. Самолёт вылетел в 14.35 местного времени. Во время полёта авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы», − говорится в сообщении авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. Авиалайнер приземлился в Алматы в 16.45, в аэропорту пассажиров ожидали машины скорой помощи.

«Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами», − отметили в Air Astana.