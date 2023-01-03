76 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции, ни одного нового случая коронавирусной пневмонии не выявлено, сообщил Минздрав. Летальных случаев также не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 403 328 случаев коронавирусной инфекции и 90 599 случаев коронавирусной пневмонии.

На 3 января лечение получают 2 680 человек (2 487 КВИ+ и 193 КВИ-), из них в стационарах остаются 259 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 2 421. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.