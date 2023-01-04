Накануне в Жамбылской области из-за сильного ветра пострадали семь человек, сообщила пресс-служба акимата региона. Также в отдельных районах нет электричества и отопления.

Так, в Таразе в жилых массивах Кумшагал, Культоган произошло отключение электричества, в городе Каратау Таласского района ветер снес крыши с восьми многоэтажных жилых домов и акимата, в городе Жанатас упали столбы электропередач.

По информации акимата области, в результате стихии пять человек пострадали в Таласском районе, еще двое – в городе Тараз.

«В Сарысуском районе центральная больница подключена к 4 генераторам. Тяжклых больных не имеется. На данный момент в стационаре находятся не более 40 человек. Дети, которые находились в стационаре, эвакуированы в ближайшую амбулаторию с автономным отоплением. В родильном отделении для рожениц подключены обогреватели», - проинформировали в акимате.

Власти обещают, что после стабилизации ситуации в кратчайшие сроки будут проведены работы по восстановлению электросетей.

Вместе с тем в Жуалынском, Таласском, Жамбылском, Байзакском, Мойынкумском, Шуском, Кордайском, Т.Рыскулова, Меркенском районах жилые дома снабжаются электричеством в штатном режиме, теплоэнергия также подается в штатном режиме.

Накануне в городе Жанатас был введен режим ЧС местного масштаба. Мощности отдельных генераторов ГКП «ЖаңатаСуЖылу» оказалось недостаточно для работы в таких условиях. Сильным ветром были повалены 20 столбов линий электропередачи, также произошло охлаждение установки на подстанции «Шахан». В этой связи было принято решение слить воду из системы теплоснабжения города.

Сейчас, по данным пресс-службы акимата области, в городе полным ходом идут работы по очистке снега, которые начались ночью 3 января. Высота снежного покрова достигла около 21 см. К этому моменту из 48 улиц открыты 27.

По информации пресс-службы АО «KEGOC», 3 января из-за штормового ветра до 30 м/с и осадков в виде мокрого снега в Жамбылской области «действием автоматических защит отключились воздушные линии электропередачи 220 кВ, питающие ПС Опорная».

«Организован осмотр воздушных линий аварийными бригадами АО “KEGOC”, укомплектованные необходимой техникой и материалами. В результате ночного осмотра обнаружены упавшие опоры, обрывы и повреждения провода. В 03:36 бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам», - говорится в пресс-релизе компании.

Позже в KEGOC сообщили, что около 11 утра среды линию 220 кВ включили в работу. Таким образом, восстановлено электроснабжение подстанции «Опорная», которая питает подстанцию «Жахан», а та в свою очередь – город Жанатас. На второй пострадавшей линии, которая питает «Опорную» от подстанции «Каратау», аварийно-восстановительные работы продолжаются.