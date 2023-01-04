Смаилов поставил задачи перед новыми министрами

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, юстиции, просвещения, культуры и спорта. И поставил задачи перед новыми министрами, сообщается на сайте главы правительства.

«Главой государства обозначены важные задачи по стимулированию темпов роста обрабатывающей промышленности и выпуска продукции высоких переделов, а также развитию базовых отраслей индустрии, логистического потенциала и транспортной инфраструктуры», — сказал Алихан Смаилов, представляя Марата Карабаева коллективу министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Он уверен, что большой опыт работы Карабаева в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития позволит мобилизовать необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.

Особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли и привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых, также отметил Смаилов. А новому министру экологии и природных ресурсов нужно активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру.

«Необходимо добиваться поэтапного снижения выбросов крупных предприятий и стимулировать их ко внедрению соответствующих новых технологий, так как от этого напрямую зависит здоровье наших граждан», - сказал премьер.

На встрече с коллективом министерства юстиции Смаилов отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе. Кроме того, по его словам, требуется повысить качество экспертизы нормативно-правовых актов, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом в целом и продолжить работу по формированию новой законодательной базы в форме «модельных» законов.

«Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы», — сказал глава кабмина.

Обозначая приоритетные задачи перед министром просвещения Гани Бейсембаевым, премьер-министр акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта «Комфортная школа», обеспечения безопасности учебных заведений, внедрения передовых методик преподавания и цифровизации отрасли. Также нужно поступательно развивать систему дошкольного и внешкольного, профессионального образования.

«Именно на начальных этапах образования закладываются основы человеческого капитала и дальнейшего развития нашего государства в целом. Сфере образования со стороны правительства уделяется большое внимание: учителям повышаются зарплаты, открываются новые школы и детские сады, внедряются современные форматы обучения. Мы продолжим планомерно рассматривать и принимать решения по всем проблемным вопросам отрасли», - подчеркнул он.

В числе приоритетных задач министерства культуры и спорта во главе с новым руководителем Асхатом Ораловым – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, изменение подходов к развитию спорта, упор на развитие массового спорта и повышение уровня подготовки нового поколения профессиональных спортсменов.