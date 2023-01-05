Зарегистрирован один летальный исход от пневмонии
115 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане
фото с сайта столичного акимата

По данным министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии. Также зафиксирован один летальный исход от пневмонии.

Всего в стране подтверждено 1 403 530 случаев КВИ+ и 90 602 случая КВИ-. От пневмонии скончались 2 365 человек.

На 5 января лечение продолжают получать 2 447 человек (2 273 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся 305 заболевших, на амбулаторном лечатся – 2 142. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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