Руслан Желдибай назначен замруководителя администрации президента

«Указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен заместителем руководителя администрации президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Ранее Руслан Желдибай был только пресс-секретарем президента. Он был назначен на эту должность в апреле прошлого года.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Университет Уорик (Великобритания). Работал редактором на телеканале «Казахстан», продюсером на телеканале «Алматы», был руководителем управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях комитета информации и коммуникаций, заместителем председателя комитета информации министерства информации и общественного развития, заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента. С февраля 2022 года являлся заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.