В Алматы почтили память жертв январских событий

В Алматы на площади Республики прошла акция памяти погибших во время январских событий, которую организовали участники незарегистрированной Демократической партии и другие активисты.

Еще до начала акции полиция задержала как минимум троих активистов Демпартии – Аружан Дуйсебаеву, Гульнар Мирмамбетову и Абзала Достиярова. А около 10 часов утра на площади Республики отключили мобильный интернет, наблюдалось большое скопление полиции. Но проходу активистов на площадь не препятствовали.

На акцию собралось около 60 человек, в их числе – политик Булат Абилов, политические активисты Инга Иманбай, Рысбек Сарсенбайулы, Альнур Ильяшев и другие. Собравшиеся выступили по очереди, зачитали и приняли резолюцию, в которой требуют справедливого расследования событий, освобождения невиновных, наказания виновных в убийствах, выплаты компенсаций родственникам погибших и пострадавшим, а также прочитали молитву в память о погибших.

«​События января 2022 года мы считаем борьбой народа за социальную справедливость, борьбой за политические перемены, противостоянием авторитарной семейной системе, людям, вставшим на защиту государства от предателей, воров и коррупционеров. В январе 2022 года 238 человек были убиты пулями, более четырех тысяч человек получили ранения, десятки тысяч человек подверглись преследованиям, а основную ответственность за произошедшие события следует возложить на президента Казахстана Токаева и бывшего президента Назарбаева», – сказал Сарсенбайулы.

Родственники погибших во время январских событий в это время возложили цветы к открытому в конце декабря в память о Қаңтар монументу «Тағзым». Они также дополнили монумент четырьмя растяжками с 218 именами погибших. Позднее собравшиеся поехали в мечети, чтобы провести ас, а растяжки убрали. В акимате Алматы Власти подтвердили, что для родственников был организован трансфер с площади до мечетей, а организацией ас занимались районные акиматы.