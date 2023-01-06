Палата представителей США до сих пор не может выбрать спикера

Республиканцы в Палате представителей США в четверг вновь отклонили предложение Кевина Маккарти стать спикером. После 11-го голосования палата в третий раз на этой неделе объявила перерыв. Законодатели вновь соберутся в пятницу, сообщает Reuters .

Как отмечается агентство, голосование привело Палату представителей к такому уровню дисфункции, которого не было со времен эпохи незадолго до Гражданской войны. Оппоненты Маккарти не доверяют ему в борьбе за резкое сокращение расходов и другие ограничения, которые они хотят наложить на президента Джо Байдена и сенат, контролируемый демократами.

Из-за своей неспособности выбрать лидера Палата представителей с 435 местами оказалась неспособной официально привести к присяге вновь избранных членов, провести слушания и принять новые законы.

Незначительное большинство республиканцев в Палате представителей (222 – 212) не позволяет Маккарти, которого на этом посту поддержал бывший президент Дональд Трамп, потерять поддержку более четырех республиканцев, поскольку демократы объединились вокруг своего кандидата. По меньшей мере 200 республиканцев поддержали его в каждом голосовании на этой неделе, менее 10% проголосовали против него, но этого достаточно, чтобы лишить его 218 голосов, необходимых для того, чтобы сменить демократа Нэнси Пелоси на посту спикера.

Маккарти на посту спикера будет формировать повестку дня палаты, уполномочен сорвать законодательную программу Байдена и начать расследование в отношении семьи и администрации президента в преддверии президентских выборов 2024 года. Также он является вторым в очереди на пост президента после вице-президента Камалы Харрис.